Interdictions de stationnement et périmètres de sécurité mercredi et jeudi pour le sommet de l'Otan à Bruxelles

(Belga) Différentes mesures de sécurité seront décrétées à l'occasion du sommet de l'Otan à Bruxelles, mercredi et jeudi, qui auront un impact sur la circulation dans la capitale, annonce la zone de police de Bruxelles Capitale Ixelles. Une interdiction de stationnement entrera en vigueur au sein des périmètres de sécurité. La police fera procéder à l'enlèvement de tous les véhicules, même des vélos, cyclomoteurs et motos dans ces zones, établies notamment aux alentours du site de l'Otan, du Palais Royal, de l'ambassade américaine, du Cinquantenaire et de Schuman.

Plus précisément, aux environs du site de l'Otan, la A201/avenue Léopold III restera fermée dans les deux sens entre le Ring 0 et le croisement avec l'avenue Bordet, tant le 11 que le 12 juillet, avertit la police. Près de de l'ambassade américaine et du Palais Royal, la rue Ducale sera fermée entre la rue de la Loi et la rue Lambermont entre la soirée de mercredi et l'après-midi de jeudi. Autour du Cinquantenaire, les avenues de la Joyeuse Entrée, de la Renaissance, des Nerviens, des Gaulois et de l'Yser seront fermées toute la journée de mercredi, tandis que le périmètre habituel sera mis en place sur le site des institutions européennes et pourra être temporairement fermé. Enfin, des fermetures temporaires de circulation pourront entre autres intervenir à la fin de la E19, sur le Ring 0, la E40 entre le Ring 0 et le complexe Reyers, la rue de la Loi, la rue Belliard, le boulevard de Waterloo, l'avenue de la Toison d'Or et la petite ceinture de Bruxelles en surface. "La STIB et De Lijn feront le nécessaire afin de dévier les bus et les trams au besoin. Certaines entrées de stations de métro resteront également fermées", prévient encore la police locale. Par ailleurs, en raison du match France-Belgique de la Coupe du monde de football, la station Bourse fermera ses portes dès 18h00 mardi, ajoute la Stib. Les trams 3, 4 et 32 desserviront les arrêts Anneessens et De Brouckère, qui resteront ouverts. La police communiquera sur son compte Twitter (@zpz_polbru) durant le sommet. (Belga)