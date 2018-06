Interruption du métro entre Montgomery et Stockel les 9 et 10 juin

(Belga) Des travaux d'aiguillage seront opérés sur la ligne de métro 1 ce week-end, annonce mercredi la Stib, société bruxelloise de transport public. La circulation des métros sera dès lors interrompue entre les stations Montgomery et Stockel ces 9 et 10 juin.

Un aiguillage supplémentaire sera placé entre les stations Tomberg et Roodebeek, ce qui nécessite d'interrompre la circulation des métros entre Montgomery et Stockel, sur la ligne 1. Des navettes de bus remplaceront les métros. Elles circuleront entre les stations Montgomery et Stockel en direction de Stockel et jusque Mérode en direction de Gare de l'Ouest. Une correspondance plus rapide avec la ligne 5 sera ainsi assurée. Toutes les stations fermées seront desservies, tout comme les arrêts de bus situés le long de l'itinéraire des navettes, précise encore la Stib. Par ailleurs, le dernier départ des lignes de bus 28 (vers Konkel), 42 (vers Viaduc E40) et 45 (vers Saint-Vincent) sera retardé de 20 minutes afin d'assurer la correspondance avec les dernières navettes. (Belga)