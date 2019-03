Interruption du trafic aérien - La situation revient à la normale dans tous les aéroports samedi matin

(Belga) Après la fermeture de l'espace aérien de vendredi soir 23h00 jusque samedi matin 06h00, la situation est à nouveau normale à Brussels Airport, Brussels South Charleroi Airport et Liège Airport. Tous les vols passagers y sont prévus à l'heure, ou avec de faibles retards.

L'entreprise publique autonome Skeyes a fait savoir samedi matin que les opérations de contrôle de l'espace aérien belge avaient repris à 06h00 et que le service serait pleinement opérationnel dès 07h00, les aiguilleurs du ciel étant désormais en nombre suffisant. "La situation est redevenue normale à Brussels Airport et les départs et arrivées peuvent s'effectuer selon le schéma prévu, moyennant juste quelques retards au niveau des arrivées qui étaient prévues avant 06h00 du matin", a souligné Nathalie Pierard, porte-parole de l'aéroport situé à Zaventem, par communiqué. Au total, seul un vol passagers, à destination de Moscou, opéré par Aeroflot et prévu à 23h30, a dû être annulé à Brussels airport. Brussels Airlines a en outre fait partir trois vols en provenance d'Afrique et un de Pékin avec un peu de retard, afin d'atterrir sur le sol belge après 06h00. Des dizaines de vols DHL n'ont en revanche pas pu atterrir à Zaventem et devaient être redirigés vers d'autres aéroports. A l'aéroport de Liège, aucun retard ou suppression de vol n'est annoncé samedi matin sur le site internet de l'entreprise aéroportuaire. Quelques dizaines de vols opérés par TNT ont été touchés la nuit dernière pour le secteur cargo. Ils ont également été déviés vers d'autres localisations. Pareil du côté de Brussels South Charleroi Airport, tous les vols sont actuellement annoncés à l'heure sur son site internet. (Belga)