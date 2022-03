Invasion de l'Ukraine - Grâce aux dons financiers, l'aide humanitaire peut à nouveau quitter Bruxelles

(Belga) Plusieurs camions chargés d'aide humanitaire pour l'Ukraine et qui étaient coincés depuis quelques jours à Bruxelles par manque de ressources financières vont à nouveau pouvoir prendre la route vers ce pays. C'est ce que signale samedi l'organisation Renaissance de la Nation, qui organise la collecte de dons ayant investi le Palais 11 du Heysel. Cela grâce aux dons reçus après les nombreux reportages parus dans les médias belges concernant leur manque de liquidités.

Au total, treize camions chargés de dons destinés à l'Ukraine se trouvaient coincés sur le plateau du Heysel. L'organisation humanitaire manquait en effet de ressources pour payer le carburant. L'ASBL disait jeudi espérer que des fonds supplémentaires seraient bientôt récoltés afin de pouvoir livrer les denrées collectées. Ce qui a donc été le cas en l'espace de deux jours. Les liquidités servent également à acheter des médicaments, de la nourriture et de l'eau. Jusqu'à présent, 33 camions ont déjà pu partir en direction de l'Ukraine. Treize autres étaient à l'arrêt et vont être chargés. Ils prendront la route dès qu'ils auront obtenu les autorisations administratives, précise Joane Wallet, bénévole auprès de l'association. De nombreux camions arrivent encore pour faire le plein de denrées et de biens. Les dons matériels ne cessent en effet d'affluer, explique-t-elle. Il y a actuellement un besoin sur place de matériel médical, notamment de garrots de type tourniquet, qui permettent de le serrer à une main, et il y a aussi une demande d'insuline, détaille la bénévole. En revanche, l'ASBL dispose de "largement assez" de vêtements. Elle est d'ailleurs à la recherche de partenaires (associations, communes, etc.) en Belgique à qui donner le surplus dont elle dispose dans le Palais 11 du Heysel. Les personnes qui souhaitent aider l'association Renaissance de la Nation peuvent faire un don au numéro de compte BE05 0689 4463 9375. (Belga)