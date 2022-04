Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine tient toujours son espace aérien, assurent les forces aériennes

(Belga) L'armée de l'air ukrainienne a toujours la suprématie sur son espace aérien, a assuré le lieutenant-général Mykola Oleshchuk vendredi soir.

"L'ennemi ne contrôle ni n'a contrôlé le ciel ukrainien", a-t-il indiqué dans une déclaration publiée sur Facebook, sans que cette assertion n'ait pu être vérifiée de manière indépendante. En attaquant l'Ukraine dès le 24 février, les forces russes ont tenté d'éliminer les forces aériennes ukrainiennes, sans succès, a-t-il ajouté, précisant que les Russes ont plus envoyé de roquettes qu'ils n'ont opéré avec des bombardements et des avions. M. Oleshchuk a demandé aux pays alliés qu'ils fournissent plus d'armes modernes, en ce compris des avions de combat et des systèmes de défense aérienne de moyenne et longue portée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a, depuis le début de la guerre, régulièrement demandé à l'Otan d'établir une zone d'exclusion aérienne sur son pays, ce que l'alliance refuse pour ne pas risquer des combats entre ses appareils et ceux de la Russie. (Belga)