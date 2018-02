Iran: un avion de ligne s'écrase avec plus de 50 passagers à bord

(Belga) Un avion de ligne iranien assurant une liaison intérieure s'est écrasé dimanche matin dans une région montagneuse du sud-ouest de l'Iran avec plus de 50 personnes à bord, selon des médias iraniens citant le chef des services de secours.

L'avion, qui assurait la liaison entre Téhéran et la ville de Yasouj (sud-ouest), "s'est écrasé dans la région de Semirom" (à environ 480 km au sud de Téhéran), a déclaré à l'agence de presse Fars le chef des services nationaux de secours, Pirhossein Koolivand, en précisant que "50 à 60 passagers étaient à bord". "Tous les services de secours d'urgence sont en alerte", a-t-il ajouté. Semirom, tout comme Yasouj, sont situées dans les montagnes du Zagros. Un hélicoptère de secours a été envoyé sur les lieux car "en raison du relief montagneux de la région, il n'est pas possible d'envoyer des ambulances", a précisé Mojtaba Khaledi, le porte-parole des services de secours. Cité par Isna, Alaedin Borujerdi, président de la Commission sur la sécurité nationale et la politique étrangère au Parlement a indiqué que l'avion était un appareil de marque ATR de la compagnie Aseman Airlines. Il transportait "60 passagers et environ six membres d'équipage" lorsqu'il a "disparu des écrans radar ce matin", a-t-il ajouté, indiquant que des riverains auraient vu l'avion s'écraser. (Belga)