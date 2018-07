Italie: le fonds américain Elliott contrôle l'AC Milan

Le fonds américain Elliott a annoncé contrôler désormais l'AC Milan et prévoir l'injection de 50 millions d'euros pour "stabiliser les finances" du club de football italien.

Elliott prend le contrôle du club car l'investisseur chinois Li Yonghong n'a pas honoré une dette arrivée à échéance. M. Li avait jusqu'au vendredi 6 juillet pour payer 32 millions d'euros au fonds américain qui les lui avait prêté pour le rachat du club.

Dans un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi, Elliott annonce qu'avec cette prise de contrôle s'ouvre un "nouveau chapitre pour le Milan AC".

"La vision d'Elliott pour le Milan AC est simple: créer de la stabilité financière et établir un management solide; réaliser un succès à long terme pour le Milan AC en se concentrant sur les fondamentaux et s'assurer que le club est bien capitalisé; et mener un modèle opérationnel durable qui respecte les régulations de fair play financier de l'UEFA".

Le fonds souligne mesurer "le challenge et la responsabilité que la propriété de cette grande institution représente".

Jusqu'alors propriété de l'ancien chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi, l'AC Milan avait été officiellement racheté le 13 avril 2017 pour 740 millions d'euros par des investisseurs chinois menés par le mystérieux Li Yonghong.

Sur le plan sportif, l'AC Milan, qui a dépensé quelque 200 millions d'euros pour recruter des joueurs l'été dernier, a terminé à une décevante 6e place du championnat d'Italie remporté par la Juventus Turin.