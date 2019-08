Italie: Milan interdit provisoirement les trottinettes électriques

(Belga) Milan a décidé d'interdire l'activité des sociétés proposant la location de trottinettes électriques, en attendant une signalétique précisant les règles d'usage de ce type de transport, ont rapporté jeudi les médias italiens.

Un décret du 4 juin prévoit que les trottinettes peuvent circuler en Italie seulement dans les zones piétonnes, sur les voies dédiées aux piétons et bicyclettes, ainsi que dans les zones où la vitesse est limitée à 30 km/h. Ce texte demande en outre aux communes d'afficher les règles de circulation. Un premier opérateur de trottinettes en partage avait vu le jour dans la capitale économique italienne en octobre 2018. Depuis le printemps, six autres sociétés l'ont imité, à l'image de la tendance dans de nombreuses villes européennes. Fin juillet, la ville de Milan s'était livrée à des essais de règlementation dans les zones piétonnes, y autorisant les trottinettes à la vitesse de 6km/h et interdisant d'utiliser les trottoirs (sous peine d'une amende de 26 euros). Un piéton a toutefois souffert de fractures après avoir été percuté par une trottinette dans une zone piétonne. Le parquet de Milan est en outre en train d'enquêter sur les différents opérateurs du marché pour voir s'ils sont en règle.