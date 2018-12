Janssen et argenx concluent un important partenariat

(Belga) La société de biotechnologies gantoise argenx va s'associer avec le groupe pharmaceutique Janssen pour le développement et la commercialisation d'un médicament contre la leucémie aiguë, a annoncé lundi l'entreprise.

Cusatuzumab est un médicament d'argenx en développement clinique, qui a déjà livré des résultats prometteurs contre le cancer du sang. argenx a maintenant conclu un accord de licence et de coopération exclusif et mondial avec Janssen. Cette coopération doit permettre d'accélérer le développement du Cusatuzumab, et d'élargir le traitement aux patients atteints d'autres formes de leucémie. La société gantoise, entrée cet été au BEL 20, va recevoir 300 millions de dollars de Janssen, cette dernière faisant par la même occasion son entrée dans le capital d'argenx à hauteur de 200 millions de dollars. Janssen, filiale du groupe américain Johnson & Johnson, contrôlera alors un petit cinq pour cent du capital d'argenx. Si argenx franchit des paliers supplémentaires, elle peut prétendre à un total d'1,3 milliard de dollars. Janssen prendra en charge la commercialisation internationale, argenx pouvant toutefois également participer. Ainsi, pour les Etats-Unis, le marché le plus important, il est convenu qu'argenx ait droit à la moitié des bénéfices. Hors Etats-Unis, l'entreprise pourra recevoir des royalties à deux chiffres. argenx s'investit dans la recherche de médicaments pour le traitement des maladies auto-immunes sévères et du cancer, au départ d'anticorps se retrouvant dans le sang des lamas. (Belga)