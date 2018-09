Japon: le typhon Jebi laisse au moins 7 morts et de nombreux dégâts

(Belga) Le typhon Jebi, qui a balayé mardi une grande partie du Japon, a fait au moins 7 morts, quelque 340 blessés et de nombreux dégâts matériels, notamment à l'aéroport du Kansai (Osaka, ouest) qui restera fermé mercredi, selon les autorités et les médias.

Jebi, dont les vents dans la partie centrale dépassaient 160 km/h et près de 220 km/h en périphérie, a traversé l'archipel du sud-ouest au nord, s'affaiblissant en bout de course. Il était classé dans la catégorie des typhons "très puissants", lesquels touchent assez rarement de façon directe le Japon. C'est le premier de ce type accostant sur l'archipel depuis 1993. Ce ne fut cependant pas, loin s'en faut, le plus meurtrier, avec 7 victimes selon l'agence Jiji, 8 selon d'autres sources. La région d'Osaka a été la plus sévèrement touchée, avec de nombreux bâtiments endommagés, des poteaux à terre, des arbres arrachés, des toitures envolées (comme à la gare de Kyoto), des grues affaissées et des véhicules accidentés. L'aéroport du Kansai (Kix), situé en mer sur une île artificielle, a été inondé et fermé avec 3.000 passagers et plusieurs centaines d'employés. Mercredi matin, des navettes par ferry véhiculaient tout le monde vers l'aéroport de Kobe plus à l'ouest, car Kix ne pouvait rouvrir. Les compagnies aériennes, qui avaient renoncé à quelque 800 vols mardi, en ont encore annulé environ 160 mercredi, selon les chiffres compilés par la chaîne publique NHK. Le trafic ferroviaire en revanche tendait à revenir à la normale. Le fait que les compagnies de chemin de fer aient suspendu mardi toute la journée de nombreuses liaisons dans l'ouest par précaution a incité des entreprises à demander à leurs salariés de rester chez eux et des magasins à fermer, ce qui a contribué à minimiser les dommages, selon des experts. Des vents violents ont aussi balayé la région de Tokyo (à l'est) où quelques dégâts ont aussi été déplorés. Si l'archipel est régulièrement secoué par des intempéries, cette année a été particulièrement difficile. Il y a un mois et demi, des pluies record dans le sud-ouest ont provoqué des inondations inédites et des éboulements qui ont tué quelque 220 personnes. Une étouffante vague de chaleur humide s'est ensuite abattue en juillet sur le Japon, tuant plus de 119 personnes tandis que 49.000 autres ont dû être hospitalisées. (Belga)