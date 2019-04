Jean-Christophe Tellier d'UCB le mieux payé du Bel 20

(Belga) Parmi les patrons des entreprises cotées du Bel 20, c'est Jean-Christophe Tellier, le CEO d'UCB, qui arrive en tête des plus gros salaires en 2018, selon le classement réalisé par L'Echo et De Tijd et dévoilé dans les pages de ces deux journaux samedi. Sa rémunération (en hausse par rapport à 2017) de 5,23 millions d'euros le place devant Jean-Pierre Clamadieu (Solvay, 3,68 millions) et Marc Grynberg (Umicore, 2,75 millions), premier Belge du "top", alors que Carlos Brito (AB Inbev) dégringole à la 7e place en ayant vu la partie variable de sa rémunération fondre de 5,1 millions d'euros à 730.000 euros.

Le salaire moyen des patrons des sociétés du Bel 20 reste quant à lui relativement stable, depuis que les journaux ont débuté leur classement annuel en 2006. Il tourne autour des 2 millions d'euros, avec quelques variations au fil des ans. En 2018, la moyenne est de 1,95 million. (Belga)