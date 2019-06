Jeff Bezos pose ses valises à New York pour 80 millions de dollars (presse)

Jeff Bezos avait participé le 15 mai à l'ouverture officielle au public du nouveau musée de la Statue de la Liberté à New YorkKena Betancur

Si Amazon a renoncé à s'implanter à New York, son patron Jeff Bezos semble avoir toujours envie de s'installer dans la ville qui ne dort jamais: il serait en train d'y acheter trois appartements adjacents pour environ 80 millions de dollars.

Selon le Wall Street Journal, qui assure que l'homme le plus riche du monde devait finaliser mardi la signature des contrats et en donne les détails, il s'agit d'un appartement de luxe au dernier étage d'un immeuble situé sur la très chic 5e Avenue à Manhattan et des deux logements situés juste en dessous.

S'il décide de les réunir, Jeff Bezos pourrait profiter d'une surface totale de près de 1.600 mètres carrés, avec douze chambres, à quelques rues du mythique Empire State Building et du célèbre Flatiron Building, l'immeuble en forme de fer à repasser.

A 80 millions de dollars, on est encore loin du prix de l'appartement le plus cher de New York, vendu en janvier pour 238 millions de dollars au PDG de la société d'investissement Citadel, Ken Griffin.

Mais Jeff Bezos, en instance de divorce, possède déjà un portefeuille immobilier conséquent avec des résidences à Beverly Hills, à Washington, ou à Medina dans l'Etat de Washington, détaille le Wall Street Journal.

Son ex-femme, MacKenzie Bezos, s'est récemment engagée à donner la majorité de sa fortune à des organisations caritatives.

Le multi-milliardaire, âgé de 55 ans, fait ses emplettes immobilières à New York alors même que l'entreprise qu'il a fondée, le géant de la vente en ligne Amazon, a renoncé en février à y construire son nouveau siège. Il avait alors fait face à l'hostilité grandissante de nombreux élus locaux, qui s'opposaient notamment aux quelque 3 milliards de dollars d'abattements fiscaux prévus dans le projet.

Amazon et la société en charge des ventes d'appartements dans l'immeuble n'avaient pas dans l'immédiat répondu aux sollicitations de l'AFP.