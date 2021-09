Jeu vidéo: Igor Manceau, nouveau directeur de la création d'Ubisoft

Image non datée du jeu "Frontiers of Pandora" d'Ubisoft basé sur l'univers du film Avatar-

L'éditeur de jeux vidéo Ubisoft a promu mardi Igor Manceau au poste de directeur de la création, laissé vacant depuis le départ de Serge Hascoët, poussé vers la sortie à l'été 2020 comme d'autres dirigeants du groupe après la révélation de cas d'agressions et de harcèlements sexuels.

Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft, qui avait assuré l'intérim à ce poste stratégique, a décidé de promouvoir un cadre du groupe, plutôt que de faire un recrutement externe, pour occuper ce rôle.

Après avoir débuté sa carrière chez Ubisoft en 1998, et participé notamment au lancement des séries à succès Far Cry, Rainbow Six, et Splinter Cell, Igor Manceau dirigeait depuis 2017 la création du jeu Riders Republic, un titre de sports extrêmes, au sein du studio d'Annecy.

"Igor est l'un des directeurs créatifs les plus expérimentés, innovants et respectés d'Ubisoft et de l'industrie", a déclaré Yves Guillemot, cité dans un communiqué. "Igor a une profonde compréhension des motivations des joueurs, une forte intuition pour créer de nouveaux marchés et un style de leadership exemplaire."

Sa mission sera notamment de "renforcer les franchises Ubisoft et d'identifier des opportunités de création dans des genres nouveaux ou émergents", a encore indiqué l'entreprise.

Cette nomination s'inscrit dans une série de restructurations de l'encadrement de l'éditeur après le large scandale de harcèlement visant plusieurs de ses cadres pendant l'été 2020, alors que son PDG avait promis l'an dernier un "changement structurel" de l'entreprise.

L'entreprise a par ailleurs lancé plusieurs enquêtes internes et entamé la restructuration de son service de ressources humaines, accusé d'avoir couvert certains comportements toxiques.

Plusieurs dirigeants du groupe avaient été poussés vers la sortie ou ont démissionné, dont le numéro deux du groupe Serge Hascoët, qui a quitté mi-juillet 2020 le poste de responsable de la création.

Le chef du studio de Montréal avait également quitté Ubisoft, suivi quelque temps plus tard par le vice-président chargé du service éditorial Tommy François, cité dans plusieurs témoignages parus dans la presse comme responsable de harcèlement et tentative d'agression sexuelle.

La directrice des ressources humaines du groupe avait quant à elle démissionné de ses fonctions.

Une plainte collective a été déposée en juillet dernier au tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) pour "harcèlement institutionnel" par deux anciennes salariées et le syndicat Solidaires Informatique.