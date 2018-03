Jeux vidéo: Ubisoft rachète Blue Mammoth Games, créateur de Brawlhalla

L'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft a annoncé vendredi l'acquisition du studio indépendant américain Blue Mammoth Games, à l'origine de Brawlhalla, décrit comme "le jeu de combat le plus joué" sur la plateforme en ligne Steam.

Avec cette acquisition, dont le montant n'a pas été divulgué, "nous intégrons un titre très populaire et hautement rentable", commente Laurent Detoc, directeur général d’Ubisoft NCSA, cité dans un communiqué.

Les fondateurs du studio, Matthew Woomer et Lincoln Hamilton, "ont une grande expérience dans le développement des jeux multi-joueurs en ligne", affirme Ubisoft, qui précise que l'opération aura un effet positif immédiat sur son bénéfice.

Brawlhalla est jeu de combat en deux dimensions, disponible gratuitement sur PC, Mac et Playstation 4, qui connaît aussi un certain succès dans le monde du jeu professionnel: pour la troisième année consécutive, plusieurs tournois e-sport de Brwlhalla doivent se tenir en 2018.

Il s'agit de la deuxième acquisition en moins d'une semaine pour Ubisoft, qui avait déjà annoncé mercredi l'achat de la société de Montpellier 1492 studio, spécialisée dans les jeux mobiles, et connue pour son application à succès "Is it Love ?", une histoire d'amour interactive.