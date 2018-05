JouéClub change de patron, dans un marché du jouet fragile

JouéClub change de président, a annoncé mercredi la coopérative, dont le chiffre d'affaires a progressé de 16% en 2017, dans un marché du jouet toujours attractif mais qui reste fragile.

Administrateur depuis 1997 et vice-président depuis 2016, Jacques Baudoz, 51 ans, a été élu par le conseil d'administration en remplacement d'Alain Bourgeois-Muller, 65 ans, président de 2012 à 2018 et démissionnaire.

"Cette succession se prépare depuis plusieurs années, période pendant laquelle les deux dirigeants, en synergie avec tous les administrateurs, ont profondément fait évoluer JouéClub dans le respect de ses valeurs", assure la société, créée il y a 66 ans, dans un communiqué.

"Refonte du site marchand, développement de la communication +digitale+ (numérique, ndlr) et de la fidélité, mise en place d'une plateforme de distribution performante, nouveau logo de l'enseigne aux frontons des magasins, nouvelle stratégie de diffusion des catalogues, création de 11 marques exclusives, généralisation du +drive+ sur plus de 200 magasins: autant de projets structurants qui ont renforcé la position de JouéClub sur ses marchés", affirme-t-elle encore.

En 2017, le marché du jouet a pesé en France 3,4 milliards d'euros, selon le cabinet NPD. Et même s'il a affiché un léger repli (-0,8%), il reste sur quatre années de croissance consécutive, confirmant sa position de secteur attractif quoique fragile.

Dans la guerre qui fait rage entre spécialistes, généralistes et commerce en ligne, JouéClub, qui compte plus de 300 magasins en France et à l'étranger, a su tirer son épingle du jeu avec un chiffre d'affaires en hausse de 16% en 2017, à 648 millions d'euros.

Face à lui, ses principaux concurrents connaissent des difficultés: La Grande Récré, très endettée, a été placée en redressement judiciaire en mars, juste avant l'annonce par l'Américain Toys'R'us de la liquidation de ses magasins aux Etats-Unis.

"Jacques Baudoz représente la nouvelle génération de dirigeants de la coopérative qui conduira avec succès les prochaines étapes du développement de JouéClub (...) avec une vision stratégique claire et partagée", déclare dans le communiqué M. Bourgeois-Muller, qui conserve un poste de vice-président.

Quant à son successeur, il se dit "très fier et très honoré d'être investi de cette nouvelle mission".

Issu d'une famille du jouet implantée à Pontarlier (Doubs), Jacques Baudoz est diplômé de l'IAE de Montpellier. En 1995, il a rejoint l'entreprise familiale et dirige toujours trois magasins JouéClub (deux à Pontarlier et un à Champagnole).