Journée d'action mardi: trafic normal à la SNCF, quasi normal à la RATP

Le trafic sera normal à la SNCF et quasi normal à la RATP mardi, lors de la journée nationale interprofessionnelle de manifestations et de grèves organisée notamment par la CGT et FO.

A la SNCF, "il n'y aura aucun impact. Le trafic sera normal partout, y compris les TER (train express régional)", a indiqué à l'AFP un porte-parole du groupe ferroviaire.

Du côté de la RATP, "le trafic sera quasi normal pour les bus et normal pour les métros, RER et tramways", a précisé un porte-parole de la régie.

A la RATP, la CGT a également appelé les conducteurs d'autobus à faire la grève de mardi à jeudi, à l'occasion de l'examen au Sénat du projet de loi d'orientation des mobilités (LOM). Ce texte porte notamment sur les conditions sociales de l'ouverture à la concurrence des lignes d'autobus de la régie en Ile-de-France, prévue à partir du 1er janvier 2025.

La CGT et FO se retrouvent dans la rue mardi lors d'une rare journée commune de manifestations et de grèves, avec l'espoir de reprendre la main et de faire entendre leurs revendications sur le pouvoir d'achat, après quatre mois de mobilisation des "gilets jaunes".

Solidaires, la FSU et les organisations de jeunes Unef (étudiants) et UNL (lycéens) ont aussi appelé à participer à cette journée d'action nationale qui touchera aussi bien le secteur public que le privé afin d'"amplifier le mouvement social".