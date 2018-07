Journée de fréquentation historique à Brussels Airport avec près de 100.000 passagers

(Belga) Ce lundi est la journée la plus chargée de l'histoire de Brussels Airport, qui accueille 96.000 passagers. Le chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens ainsi que les 5.000 festivaliers qui rentrent de Tomorrowland expliquent cette fréquentation exceptionnelle, a indiqué la porte-parole de l'aéroport à l'agence Belga.

A la mi-journée, la circulation était fluide tant dans les halls que sur les pistes et sur les routes menant à l'aéroport, s'est réjouie la porte-parole. Plusieurs centaines de membres du personnel ont été mobilisés afin d'assister les voyageurs. Ceux-ci sont néanmoins invités à se rendre suffisamment tôt à l'aéroport, particulièrement si leur vol est prévu durant le pic entre 16h00 et 18h00. Pour faciliter leur venue, il leur est également conseillé de réserver leur parking en ligne, via le site de Brussels Airport. (Belga)