Journée internationale de la Fille - Romane, 15 ans, dirige la Stib pour une journée

(Belga) A l'occasion de la Journée internationale de la Fille, Romane, 15 ans, membre de l'ONG Plan international Belgique, prend, jeudi, le pouvoir à la Stib pour une journée. Brieuc de Meeûs, CEO de la société de transports en commun bruxellois, laisse sa place à la tête du comité exécutif à la jeune fille. Celle-ci abordera les questions de harcèlement sexuel et de recrutement de femmes au sein de l'entreprise, indiquent la Stib et Plan international.

"Girls Takeover". Les filles prennent le pouvoir. Avec cette action, menée simultanément dans 70 pays, l'ONG Plan international veut mettre les filles à l'avant-plan. En Belgique, le comité exécutif de la Stib sera dirigé par Romane, 15 ans. Près de 1.000 prises de pouvoir sont ainsi organisées. Romane est également membre du projet "BruxELLES", une collaboration qui démarre ce jeudi entre la Stib et Plan international Belgique pour lutter contre le harcèlement sexuel dans les transports en commun bruxellois. Jusqu'au mois de mai 2019, 14 activistes âgés de 15 à 20 ans s'associeront à la Stib pour élaborer des mesures visant à lutter contre le harcèlement sur le réseau bruxellois. Ils rencontreront des organes de gestion et opérationnels de l'entreprise et proposeront des actions à mener avant l'été. Une campagne de sensibilisation sera également mise en place. (Belga)