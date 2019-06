Jumbo ouvre trois premiers magasins à Pelt, Lanaken et Rijkevorsel

(Belga) La chaîne néerlandaise de supermarchés Jumbo va ouvrir trois magasins dans notre pays cette année, plus précisément à Pelt, Lanaken et Rijkevorsel, a annoncé l'entreprise jeudi soir, à l'occasion de l'inauguration de son siège belge à Brasschaat. La chaîne est à la recherche d'une septantaine de travailleurs pour chaque magasin.

Aujourd'hui, trente-six personnes de l'entreprise s'attèlent à la concrétisation de la venue de Jumbo en Belgique. Les trois premiers magasins seront tous situés non loin de la frontière néerlandaise, en provinces d'Anvers et du Limbourg. Entre 12 et 15 magasins devraient rejoindre ce trio en 2020 alors qu'à terme l'entreprise entrevoit une possibilité pour 100 magasins. La dernière chaîne néerlandaise à avoir fait son entrée en Belgique est Albert Heijn en 2011, qui en est entre-temps à plus de 40 magasins. AH espère en ouvrir encore entre 30 et 50 dans les prochaines années.