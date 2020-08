Jusqu'à 3.500 emplois menacés chez Media Markt et Saturn

Le groupe allemand Ceconomy, maison-mère des chaînes de magasins d'électronique Media Markt et Saturn, veut revoir la structure de son organisation. Jusqu'à 3.500 emplois pourraient disparaître et des magasins pourraient aussi fermer, annonce mercredi Ceconomy.



L'impact pour la Belgique qui compte une vingtaine de magasins Media Markt n'est pas encore connu. Cette réorganisation aura particulièrement un impact en dehors de l'Allemagne. Les chaînes comptent 55.000 travailleurs. Plus de détails sont attendus le 12 août. Cette restructuration coûtera environ 180 millions d'euros mais devrait réduire les coûts de 100 millions d'euros annuellement.