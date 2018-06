Kicker géant contre Nike et Adidas à Liège

(Belga) La CSC Liège et ses partenaires achACT, le CIEP (Centre d'information et d'éducation populaire) du MOC Liège (Mouvement ouvrier chrétien) et Solidarité Mondiale ont lancé lundi, à trois jours du début de la Coupe du monde, une campagne nationale visant à dénoncer les pratiques salariales des marques Nike et Adidas envers les personnes, essentiellement des femmes, qui fabriquent leurs équipements de sport, a fait savoir lundi Jean-Marc Caudron, d'achACT, à l'occasion du coup d'envoi de cette campagne sous la forme d'un "tournoi" de kicker géant sur la place Saint-Lambert à Liège.

A travers cette campagne, intitulée Mondial des Droits Humains, les partenaires entendent interpeller Nike et Adidas sur la question du salaire vital à octroyer aux personnes qui fabriquent leurs produits. "Une Indonésienne peut gagner 80 à 90 euros par mois alors qu'une vareuse vendue aux supporters coûte 90 euros. C'est inacceptable! Seul 1% du prix de vente est destiné au salaire du travailleur", souligne Jean-Marc Caudron, responsable de la campagne. Celle-ci se poursuivra sur internet, via www.achACT.be/mondial2018, où les citoyens sont invités à interpeller les deux grandes marques en vue de les inciter à négocier avec les organisations indonésiennes sur la révision des salaires. Parmi les participants ayant enfilé une vareuse portant le slogan "On ne va pas tout supporter", il y avait notamment des élèves de l'école Vieille Montagne à Liège qui, avec leur professeur, ont travaillé sur la question du salaire vital. Un travail qui a mené à la réalisation d'une chanson et d'un clip "Maillot nase". (Belga)