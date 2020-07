L'actionnaire qatari de Galler cède 25% du capital à des investisseurs belges

(Belga) L'actionnaire qatari de Galler, qui possédait depuis fin 2018 l'entièreté du capital du chocolatier belge, cède 25% à des investisseurs particuliers et institutionnels belges, dont l'invest liégeois Noshaq (ex-Meusinvest), rapporte jeudi le journal L'Echo.

En novembre 2018, la société liégeoise annonçait que Jean Galler avait laissé l'entièreté de la chocolaterie qu'il a fondée en 1976 à son investisseur qatari, qui en devenait le seul actionnaire. La famille qatarie du cheik Bin Jassim Al Thani avait fait son entrée dans le capital de la société liégeoise en 2006. Malgré quelques exercices dans le rouge, l'actionnaire qatari avait confirmé sa volonté de pérenniser l'activité et de maintenir la production à Vaux-sous-Chèvremont (Chaudfontaine). Près de deux années plus tard, cet actionnaire qatari a donc décidé de céder 25% du capital à un groupe d'investisseurs belges. Selon L'Echo, trois groupes d'investisseurs apportent près de sept millions d'euros lors d'une augmentation de capital. Il s'agit d'entrepreneurs liégeois qui accompagnent le management de l'entreprise pour un apport d'1,35 million d'euros, auxquels s'ajoutent l'invest Noshaq (à hauteur de 3 millions) et le fonds paritaire patrons-syndicats Invest for Jobs (à concurrence d'un million). L'actionnaire qatari apporte à son tour 1,5 million d'euros de plus. Le chocolatier liégeois, fournisseur breveté de la Cour de Belgique, entend également adapter sa stratégie, dont l'enjeu ne sera plus le seul profit mais aussi l'équité et la durabilité. (Belga)