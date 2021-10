L'activité immobilière est restée très soutenue durant les neufs premiers mois de 2021

(Belga) Le baromètre immobilier de la Fédération du notariat (Fednot) démontre vendredi que l'activité immobilière est restée très soutenue durant les neufs premiers mois de l'année 2021. Par rapport à 2019, le nombre de transactions immobilières a augmenté de 16,2%. Les prix ont également connu une augmentation.

Le marché immobilier belge continue de rester très actif. Le nombre de transactions immobilières le démontre avec une augmentation constante tant par rapport à 2019 (+16,2%) que par rapport à l'année covid de 2020 (+20,4%). Cette tendance est présente tant à Bruxelles (+8;1% par rapport à 2019), qu'en Wallonie (+19,1%) ou en Flandre (+21,3%). "Cette augmentation est d'autant plus impressionnante que le troisième trimestre 2020 marquait le retour des transactions sur le marché à la suite d'un confinement de plusieurs mois", précise le notaire Renaud Grégoire. En outre, les prix du logement ont également connu une augmentation. Ainsi, le prix moyen d'une maison en Belgique est monté de 6,6% depuis 2020 et atteint désormais les 295.367 euros. En ce qui concerne les appartements, l'augmentation reste limitée à 3%, portant le coût moyen d'un appartement à 256.689 euros. Enfin, à l'échelle régionale, on peut remarquer notamment que les augmentations restent moins marquées en Wallonie (+3,6%) qu'en Flandre (+4,8%). Bruxelles ayant connu une augmentation de 4,8%, le sud du pays est donc la région du pays avec les prix les moins élevés. (Belga)