L'aéroport d'Ostende a connu un premier semestre de forte croissance

(Belga) L'aéroport régional d'Ostende-Bruges a enregistré 167.705 passagers au premier semestre, ce qui représente une hausse de 14% par rapport aux six premiers mois de 2017, a-t-il indiqué lundi.

L'aéroport qualifie ce premier semestre de "six premiers mois les plus forts de son histoire". Le record remonte au premier semestre 2016, avec plus de 250.000 passagers en un semestre, mais cette affluence était due aux attentats à Brussels Airport qui avaient entraîné la fermeture pendant plusieurs jours du premier aéroport du pays, nécessitant de dévier des vols vers les aéroports régionaux. Les chiffres en matière de cargo sont également très positifs: près de 12,5 millions de tonnes de marchandises ont transité par l'aéroport au premier semestre, soit 22% de plus qu'il y a un an. Les gestionnaires de l'aéroport d'Ostende s'attendent à ce que la croissance se poursuive au second semestre. (Belga)