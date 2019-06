L'aéroport de Charleroi a l'ambition de devenir une infrastructure plus durable

(Belga) L'aéroport de Charleroi (Brussels South Charleroi Airport - BSCA) a présenté mercredi les efforts qu'il mettait en œuvre pour tenter d'être une structure de plus en plus durable sur les plans énergétique et environnemental. Pour cela, il a fait appel à la société Engie, qui agit sur le site comme gestionnaire technique via plusieurs de ses filiales. Et l'outil wallon entend bien continuer sur cette voie à l'avenir.

Parmi les mesures mises en place figurent notamment l'utilisation de chaudières au gaz à haut rendement, l'interruption de certaines installations durant la nuit, la mise en place de lampes Led ou encore l'usage de l'ammoniaque, qui n'a pas d'effet sur la couche d'ozone, comme liquide de refroidissement au sein des machines frigorifiques. Les économies d'énergie proviennent par ailleurs d'une gestion centralisée des installations, selon les responsables d'Engie, qui ont pour ambition de continuer les démarches visant à réduire l'empreinte énergétique de l'aéroport carolo et à le rendre plus durable. Le groupe industriel énergétique français, maison-mère du fournisseur d'électricité Engie Electrabel, est présent depuis les années '90 au sein de BSCA. Il opère par ailleurs dans plus d'une vingtaine d'autres aéroports internationaux. (Belga)