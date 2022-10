L'aéroport de Charleroi fermera ses portes à 16h00 pour les départs

(Belga) L'aéroport de Charleroi (BSCA) fermera lundi à 16h00 pour les départs en raison d'un manque de personnel de sécurité disponible pour le reste de la journée, a indiqué Philippe Verdonck, son directeur, lundi en début d'après-midi. Les arrivées, elles, ne sont pas perturbées.

Depuis lundi matin, l'aéroport est la proie de grosses perturbations générées par le débrayage du personnel de l'entreprise Security Masters, qui assure d'ordinaire les opérations de filtrage des passagers. Depuis lors, les agents de l'entreprise Protection Unit tentent tant bien que mal de suppléer les absents. Ils n'ont pu toutefois empêcher un engorgement des lignes de contrôle et, partant, une saturation du terminal avec à la clé des images de bousculades à l'entrée du terminal et de nombreux passagers arrivés trop tard pour embarquer sur leur vol. Si l'aéroport ferme à 16h00 ce lundi, il sera toutefois prêt à rouvrir mardi matin, a précisé Philippe Verdonck. À l'origine du mécontentement du personnel de Security Master figure la décision des responsables de BSCA Security de scinder le lot 1 de sécurité (filtrage des passagers) entre deux prestataires et de lancer récemment un appel d'offres en ce sens. La direction de BSCA Security justifie cette option par la volonté de trouver une continuité dans le service, une continuité difficile, selon elle, à rencontrer avec un seul opérateur. Depuis plusieurs semaines, le personnel de Security Master, directement concerné, s'oppose à cette scission du lot, y voyant une mise en concurrence qui pourrait peser sur les conditions de travail et de rémunération des travailleurs et introduire, le cas échéant, des différences de traitement entre les effectifs des deux prestataires attendus. (Belga)