(Belga) L'aéroport de Deurne se dote d'une nouvelle compagnie aérienne: Air Antwerp, selon les informations relayées dimanche par Travel Magazine. Dans un premier temps, la société souhaite connecter Anvers à trois destinations, dont l'aéroport de Londres.

Les actionnaires de la société nouvellement créée sont KLM et l'Irish CityJet. Ils ont levé un capital de départ de 61.500 euros, un tiers auprès de KLM et les deux autres tiers auprès de CityJet, dont le siège est à Dublin. Air Antwerp espère pouvoir commencer à effectuer des vols cet automne avec un Fokker 50, un type d'avion pouvant transporter une cinquante passagers, également utilisé par VLM Airlines pour les petites distances. La compagnie aérienne régionale espère également attirer un certain nombre d'anciens employés de VLM. Cette société a été mise en liquidation après qu'aucun acheteur n'a été trouvé. (Belga)