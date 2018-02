L'aéroport de Londres-City encore fermé lundi soir, sa réouverture prévue mardi matin

(Belga) L'aéroport de Londres-City, le plus proche du centre de la capitale britannique, reste fermé encore toute la journée de lundi après la découverte d'une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale. L'engin explosif, intact, a été reperé non loin, dans la Tamise, tôt dimanche matin. Deux vols de VLM Airlines prévus en soirée en direction et au départ d'Anvers sont annulés. Deux vols avaient déjà été supprimés lundi matin. Selon VLM, les perturbations devraient être résolues mardi. La centaine de voyageurs impactée peut demander un remboursement ou changer sa réservation.

La bombe, datant de la Seconde Guerre mondiale, a été découverte dimanche à 05h00 (06h00 HB) lors de travaux près d'un dock situé à proximité de l'unique piste d'atterrissage. Une zone d'exclusion a été mise en place à 22h00 (23h00 HB) "pour pouvoir opérer sur l'engin en toute sécurité". L'aéroport de Londres-City a ainsi dû fermer ses portes. La bombe sera retirée en toute sécurité lundi soir. Robert Sinclair, le patron de l'aéroport, a indiqué sur Twitter que l'aéroport devrait normalement redevenir opérationnel mardi matin. (Belga)