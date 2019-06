L'aéroport de Newark fermé après la sortie de piste d'un vol United

(Belga) L'aéroport de Newark, l'un des trois desservant New York, a été fermé samedi à la suite de la sortie de piste d'un vol de la compagnie aérienne United Airlines qui n'a pas fait de victime, a indiqué l'agence fédérale de l'aviation américaine (FAA).

"Le vol United Airlines 627 s'est posé à 13 heures sur la piste 22 gauche à l'aéroport Liberty International de Newark, puis a dérapé sur le côté gauche de la chaussée", a précisé la FAA dans un communiqué posté sur son compte Twitter, soulignant que le train d'atterrissage gauche était "enfoncé dans une zone herbeuse". "Aucune blessure n'a été signalée à la FAA", a ajouté l'autorité, qui a indiqué se rendre sur place et a expliqué que l'appareil serait remorqué après l'évacuation de toutes les personnes à bord sans préciser leur nombre. L'avion venait de Denver (Colorado). De son côté, l'aéroport a fait savoir sur Twitter qu'à cause d'une "urgence", il n'y avait actuellement "aucun départ ni aucune arrivée" à Newark Liberty International. Puis, environ une heure plus tard, il a précisé que tous les passagers avaient été évacués de l'avion. "L'aéroport s'emploie pour rétablir l'activité des vols. Des retards sont à prévoir". Contactée par l'AFP, la compagnie aérienne n'a pas été en mesure de donner des détails dans l'immédiat. (Belga)