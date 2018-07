L'AFCN donne son feu vert pour un redémarrage de Doel 3

(Belga) L'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) a donné son feu vert au redémarrage du réacteur nucléaire de Doel 3, annonce-t-elle jeudi. L'exploitant, Engie Electrabel, a été informé jeudi également. Doel 3 était à l'arrêt depuis le 22 septembre 2017. Le réacteur devrait redémarrer sous peu, mais la date exacte "n'est pas encore sûre", indique jeudi Nele Scheerlinck, manager communication de la central nucléaire de Doel.

"On commencera les préparations pour le redémarrage ce week-end", ajoute-t-elle. "Mais ensuite cela prend encore du temps, il faut faire des contrôles, etc. Un planning précis n'a pas encore été déterminé". L'an dernier, lors de l'arrêt planifié de Doel 3, l'exploitant Engie Electrabel avait constaté une dégradation du béton des plafonds et des murs d'un bâtiment bunkerisé jouxtant le réacteur. Ce bâtiment d'une partie non-nucléaire du site abrite des systèmes de secours. Initialement, le redémarrage était prévu pour la mi-avril, mais les travaux avaient pris davantage de temps que prévu et la fermeture s'était vue prolongée. Il avait en fait été jugé que les travaux de réparation initialement prévus étaient insuffisants pour garantir la résistance souhaitée du bâtiment face à d'éventuels évènements externes, "de type chute d'avion", rappelle l'AFCN jeudi. Engie Electrabel a donc décidé de réaliser davantage de travaux, plaçant sur le bunker une structure de toit supplémentaire. "Bel V, la filiale technique de l'AFCN, a suivi de près" le dossier et le déroulement des évènements, assure l'Agence jeudi. Cela s'est notamment fait via des inspections sur place. "Bel V en a conclu que les différents travaux entrepris par l'exploitant pour rétablir la fonction de sûreté du bunker de Doel 3 ont été correctement réalisés. (...) Le bâtiment bunkerisé de Doel 3 présente aujourd'hui une résistance qui lui permet de faire face à la chute d'un avion". (Belga)