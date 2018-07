L'agriculture urbaine s'invite à la 84e Foire agricole de Libramont

(Belga) La 84e Foire agricole de Libramont se déroulera du 27 au 30 juillet 2018 autour du thème "Qui nourrira nos villes demain?", ont annoncé vendredi ses organisateurs au cours d'une conférence de presse organisée, une fois n'est pas coutume, à Bruxelles. Comme tous les quatre ans, une journée supplémentaire, consacrée à l'herbe et aux prairies, est prévue cette année le mardi 31 juillet suivant les quatre jours traditionnels de la Foire.

Au sein de la ferme bruxelloise "Nos Pilifs", qui est également une entreprise de travail adapté, les organisateurs ont rappelé l'importance de la Foire agricole de Libramont, plus grand évènement de ce type en plein air en Europe avec plus de 212.000 visiteurs l'an dernier. "La Foire de Libramont représente une énorme communauté, un grand réseau. C'est une plateforme d'intelligence, d'ouverture extrêmement importante pour le secteur agricole et forestier", a souligné Natacha Perat, manager de la Foire. De son côté, son président, Jean-François Piérard a justifié le choix du thème de cette année par la réalité de l'agriculture urbaine, qui représente déjà une part non négligeable de la production agricole dans un monde de plus en plus urbanisé. La Foire se veut un espace de dialogue entre agriculteurs et consommateurs et souhaite ne pas opposer agricultures traditionnelle et urbaine. "Il n'existe pas plusieurs agriculteurs mais une seule agriculture. Un agriculteur urbain est avant tout un agriculteur, c'est-à-dire un expert du vivant." Le ministre wallon de l'Agriculture, René Collin, a pour sa part mis en avant l'importance de Libramont pour l'économie wallonne et pour le monde agricole dont elle est "la vitrine, au sens propre du terme" et "le porte-voix". L'évènement ardennais restera cette année le théâtre de divers rendez-vous devenus, pour d'aucuns, incontournables, comme le Mécanic show, les concours de race bovine, et notamment de "Blanc bleu belge", ou le concours consacré au cheval de trait ardennais, à l'origine, en 1926, de la Foire de Libramont. Quelque 250 évènements de tous types (conférences, débats, spectacles,...) figurent au programme. Six pôles et parcours (famille, innovation, bio...) permettront aux visiteurs de thématiser leur visite. Pour les familles et les plus petits, la "ferme enchantée", qui permet d'approcher au plus près les animaux de la ferme, reviendra à Libramont après un franc succès l'an passé. Plus de 800 exposants, dont 25% proviennent de l'étranger, sont attendus sur le site d'exposition, qui couvre une superficie totale de 60 hectares. La Foire agricole de Libramont a attiré l'an dernier plus de 212.000 visiteurs, dont un tiers de professionnels, sans tenir compte des journées forestières organisées chaque année impaire. (Belga)