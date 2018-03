L'annulation du bail emphytéotique aurait de "lourdes conséquences", prévient Ghelamco

(Belga) Le constructeur Ghelamco a été surpris d'apprendre dans la presse que la Ville de Bruxelles souhaitait annuler le bail emphytéotique du parking C du Heysel, où devait être construit le Stade national, indique-t-il dimanche dans un communiqué. Son conseil d'administration déplore le manque de consultation et demande aux autorités communales de prendre en compte "toutes les conséquences" avant sa décision finale.

Mardi, le site d'information bruxellois Bruzz a dévoilé l'intention de la Ville de Bruxelles de se défaire du bail emphytéotique conclu avec Ghelamco, qui n'a pas obtenu les permis nécessaires pour bâtir le Stade national sur le Parking C du Heysel. Les autorités bruxelloises ne souhaitent pas commenter l'information avant le conseil communal de ce lundi. Dans son communiqué, Ghelamco souligne que cette décision "irréfléchie" risque d'entraîner de "lourdes conséquences" pour le contribuable bruxellois. "Le bail emphytéotique et l'indemnité de Bruxelles pour ce qui concerne toute conséquence de la non-suppression du chemin vicinal nécessitent une collaboration active incluant l'obligation de rechercher ensemble, et de bonne foi, des solutions." L'entreprise considère que les obstacles à la construction du stade ne sont pas insurmontables et demande aux autorités bruxelloises de "se conformer aux accords conclus". "Des travaux d'infrastructure de cette taille demandent du temps et de la concertation. Nous pouvons et nous allons y remédier, dans les lignes de l'adjudication publique de la ville de Bruxelles", souligne-t-elle. Ghelamco invite la Ville de Bruxelles à collaborer sur un "modèle de consultation" avec les communes concernées et la Région flamande pour trouver des "solutions de mobilité durables et réalisables nécessaires à l'accès de chaque nouveau projet au Heysel". (Belga)