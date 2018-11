L'Antitrust italien va poursuivre Ryanair et Wizz Air pour leur politique de bagage cabine

(Belga) L'autorité de la concurrence italienne a indiqué mercredi qu'elle allait entamer des poursuites à l'encontre des compagnies aériennes à bas coût Ryanair et Wizz Air pour ne pas avoir suspendu leur nouvelle politique controversée de bagage cabine payant.

L'autorité garante de la concurrence en Italie, l'Antitrust, "a décidé d'entamer des procédures pour non-respect" de son injonction à l'encontre des sociétés irlandaise et hongroise datant de la semaine dernière, a-t-elle indiqué dans un communiqué. L'Antitrust avait demandé aux deux compagnies de suspendre leur nouvelle politique de bagage cabine payant. "La demande d'un supplément pour un élément essentiel du contrat du transport aérien, le bagage à main, fournit une fausse représentation du prix réel du billet et nuit à la comparaison des tarifs avec les autres compagnies, induisant le consommateur en erreur", a expliqué l'Antitrust le 31 octobre. Les deux compagnies Ryanair et Wizz Air ont décidé de n'autoriser gratuitement qu'un petit sac pouvant être placé sous le siège, ce qui a conduit d'abord les associations de consommateurs à s'emparer de l'affaire, puis l'Antitrust. Une association de consommateurs espagnole, Facua, a protesté de la même manière en août auprès des autorités de son pays. Ryanair avait annoncé cette mesure le 24 août, en expliquant vouloir réduire les retards à l'embarquement. Tout comme Wizz Air, elle l'applique depuis le 1er novembre. Cette politique peut générer des recettes supplémentaires et réduire les coûts liés au carburant, des éléments cruciaux dans le modèle économique d'une compagnie aérienne à bas coût. (Belga)