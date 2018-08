L'application musicale de Youtube débarque en Belgique

(Belga) Le service de streaming musical développé par Youtube arrive en Belgique ce mercredi. Youtube Music se voit comme un concurrent des géants du secteur comme Spotify ou Apple Music.

Pour son catalogue, Youtube collabore avec quatre géants de l'industrie du disque (Universal, Sony, Warner et EMI) ainsi que plusieurs plus petits labels. Les utilisateurs peuvent non seulement écouter de la musique, mais aussi regarder des clips musicaux et des extraits de concerts. Particularité de l'app, il est possible d'entrer un extrait des paroles d'une chanson. Youtube Music permet aussi, via la géolocalisation, d'adapter la musique au lieu où se trouve l'utilisateur (au travail, à la salle de sport...). Les choix musicaux sont également adaptés au moment de la journée. Le service était déjà disponible dans 17 pays, dont les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne. A côté de la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et le Danemark y ont désormais accès. L'application est gratuite, même si une option payante est proposée également, permettant d'éviter la publicité. (Belga)