L'arrêt de bus De Lijn à Brussels Airport rebaptisé "Memorial Garden"

(Belga) L'arrêt de bus desservi par De Lijn à Brussels Airport a été rebaptisé "Memorial Garden", sur proposition d'un employé de l'aéroport grièvement blessé lors des attentats du 22 mars 2016, indique l'aéroport mercredi dans un communiqué.

L'arrêt de bus se trouve à l'entrée de l'aéroport, où un espace de commémoration accessible au public a été inauguré l'an dernier par respect et en l'honneur des victimes des attentats terroristes du 22 mars 2016 et de leurs proches. "De Lijn entend ainsi, avec Brussels Airport, continuer à rendre hommage aux victimes", affirme le directeur de la société flamande de transports en commun, Johan Van Looy, cité dans le communiqué. Le "Memorial Garden" est un chemin de promenade aménagé autour de l'œuvre "Flight in mind", conçue par l'artiste Olivier Strebelle, aujourd'hui décédé. L'œuvre d'art avait également été touchée lors de l'attentat et constitue un rappel permanent et un support symbolique pour tous ceux qui ont été frappés par les attentats. (Belga)