L'assureur la Baloise proposera des "voitures de société sans société"

(Belga) L'assureur la Baloise se lance sur le marché du leasing pour particuliers, annonce jeudi l'entreprise. L'entreprise proposera à des particuliers de louer, via des courtiers, des voitures moyennant un montant mensuel. Seuls le carburant et les amendes seront à charge du loueur. Il s'agira donc d'un système de "voitures de société sans société".

Le leasing pour particuliers est une location à long terme. Le système existe depuis plusieurs années et environ 10.000 Belges l'auraient choisi. Jusqu'à présent, ce leasing se faisait via des concessionnaires automobiles ou certaines chaînes de magasins. La Baloise proposera son offre avec ALD Automotive. La Baloise veut faire la différence en proposant une vaste gamme de voitures de la plus petite à la plus massive. Les courtiers auront aussi la possibilité de proposer d'autres produits. L'offre sera lancé chez une vingtaine de courtiers en Belgique. (Belga)