L'Autorité de la concurrence autorise le rachat de TFX et 6ter par la maison mère de BFMTV

L'Autorité de la concurrence a donné son feu vert à Altice, propriétaire de BFMTV et RMC, pour le rachat des chaînes TFX et 6ter, une opération liée au projet de fusion entre TF1 et M6.

A la suite d'une décision prise le 19 juillet, l'Autorité a indiqué sur son site donner son autorisation au rachat de ces deux chaînes de la télévision numérique terrestre (TNT), a constaté l'AFP, confirmant une information de la Correspondance de la presse.

L'institution n'a toutefois pas publié l'intégralité de la décision et précise que celle-ci peut faire l'objet d'un recours.

Cette opération est la conséquence du projet de rapprochement entre TF1 et M6, annoncé en mai 2021.

La réglementation française limitant à sept le nombre de chaînes nationales détenues par un même groupe sur la TNT, les deux groupes, propriétaires à eux deux de dix chaînes, ont dû se séparer de trois chaînes.

Ils ont ainsi décidé de rendre la fréquence de Paris Première (qui sera diffusée uniquement sur le câble et le satellite) et d'engager la vente de TFX et 6ter.

Altice Média a exposé mercredi à l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel et du numérique, ses projets pour ces deux canaux.

Selon Arthur Dreyfuss, PDG du groupe, le canal 11, du fait de sa numérotation, "fonctionnera comme une porte d'entrée vers l'univers RMC/BFM" et sera "une chaîne généraliste "conviviale", "ancrée dans le réel" et "apportant des solutions sur des sujets du quotidien".

Le canal 22 sera pour sa part "une chaîne familiale positive du bien-être et du bien vivre en famille", a décrit Stéphane Sallé de Chou, directeur général de RMC Découverte et RMC Story, les deux autres chaînes généralistes du groupe.