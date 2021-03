L'Autorité de la concurrence inflige une amende de 245.000 euros à l'Ordre des pharmaciens

(Belga) Le Collège de la concurrence de l'Autorité belge de la concurrence a décidé d'imposer une amende d'un montant de 245.000 euros à l'Ordre des pharmaciens pour avoir tenté d'entraver le développement du groupe MediCare-Market, annonce-t-il vendredi. Ce montant a fortement diminué par rapport à l'amende d'un million d'euros prononcée en 2019, avant que cette décision ne soit annulée.

Le 28 mai 2019, l'Autorité belge de la concurrence avait infligé une amende d'un million d'euros à l'Ordre des pharmaciens pour une infraction au droit de la concurrence à l'égard de l'enseigne de parapharmacie Medi-Market. L'ordre avait notamment saisi tous les conseils disciplinaires alors concernés par l'ouverture d'une enseigne MediCare-Market et intenté une action judiciaire en cessation, en invoquant l'existence d'une confusion entre les pharmacies et les parapharmacies du groupe. L'Ordre des pharmaciens avait toutefois contesté cette décision et la Cour des marchés l'avait annulée dans un arrêt en 2020, tout en confirmant l'infraction et le principe de l'imposition. Elle avait renvoyé l'affaire au Collège de la concurrence afin de déterminer le montant définitif de l'amende en respectant le maximum légal applicable. Sur cette base, une amende de 245.000 euros a finalement été décidée. (Belga)