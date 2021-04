L'AWSR organise un concours pour aider les motards à sortir leur deux-roues de l'hivernage

(Belga) Même si le soleil traîne un peu les pieds cette année, l'arrivée du printemps coïncide souvent avec le retour des motards sur les routes. Faute de pouvoir organiser la traditionnelle "Journée du motard" en raison des mesures de restriction pour lutter contre le coronavirus, l'Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) lance cette année un concours afin d'accompagner les motards à sortir leur deux-roues de l'hivernage.

Le concours est accessible du 5 au 18 avril 2021 et permet de gagner des stages de perfectionnement et des vérifications de moto. En 10 ans, le nombre de motards tués sur les routes wallonnes a été réduit de 21%, passant de 57 en 2009 à 45 en 2019. Le nombre d'accidents corporels, de blessés graves et de blessés légers a également diminué. D'après l'AWSR, l'obligation du port d'équipements de protection individuelle en vigueur depuis 2011 a joué un rôle bénéfique. "Cependant, les motards restent une catégorie d'usagers surreprésentée dans les accidents de la route. En effet, alors qu'ils ne représentent que 1,5% des kilomètres parcourus en Wallonie, ils sont impliqués dans 17% des accidents mortels en 2019. Soit 1 accident sur 6", indique l'agence wallonne. L'AWSR invite dès lors les motards à bien à effectuer quelques vérifications techniques (pression et profil de pneus, poignées de frein ajustées, recharger la batterie et assurer des phares en bon état) avant de réenfourcher leur moto. (Belga)