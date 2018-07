L'électricité sera rétablie à Montparnasse "en pleine puissance" jeudi

L'électricité sera rétablie "en pleine puissance" à la gare Montparnasse à Paris jeudi 2 août, a annoncé samedi un dirigeant de RTE, le gestionnaire du réseau électrique haute tension.

L'incendie a coupé l'alimentation de la gare parisienne vendredi midi et privé d'électricité jusqu'à 55.000 foyers de proche banlieue, a précisé Xavier Piechaczyk, un dirigeant de RTE, lors d'un point presse.

Quelque 7.000 foyers étaient encore privés d'électricité samedi en fin de matinée et devaient être raccordés dans la soirée, a précisé pour sa part Enedis qui gère la distribution d'électricité jusque dans les foyers.

La circulation des trains était encore très perturbée samedi, la SNCF assurant deux tiers des trains vers l'ouest de la France, répartis entre Montparnasse et Austerlitz.

"Nous sommes en mesure de mettre en oeuvre une solution technique provisoire qui doit permettre le rétablissement de l'alimentation des voies de la gare Montparnasse jeudi 2 août", a dit le dirigeant de RTE.

L'absence d'électricité en pleine puissance jusqu'à jeudi à Montparnasse risque donc de compliquer le trafic jusqu'à cette date.

L'incendie a eu lieu vendredi vers 11h00 dans un transformateur d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine).

"L'importance du sinistre a été confirmée vers 17H00" et "les équipements ne sont plus fonctionnels", a dit le dirigeant de RTE, à savoir les 30 câbles 63kV du poste et le poste électrique lui-même.

"Aucun indice ne laisse supposer qu'un acte volontaire soit à l'origine du sinistre", a ajouté M. Piechaczyk.

La SNCF avait indiqué plus tôt qu'elle demandait une indemnisation à RTE.