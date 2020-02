L'entreprise belge Double Pass entame une collaboration avec la FIFA

(Belga) L'entreprise belge Double Pass, spécialisée dans la gestion technique du sport et le développement des talents, a été choisie comme partenaire de la FIFA, a annoncé la société dans un communiqué vendredi. Elle collaborera avec la fédération internationale de football dans le cadre de son programme "Talent Développement Programme".

Double Pass, fondée en 2004, est une société dérivée de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) qui poursuit l'objectif d'aider les clubs, les fédérations et les ligues à optimiser leurs académies de jeunes et le potentiel des joueurs. Ce sera également sa tâche en collaborant avec la FIFA. "La FIFA veut s'assurer que chaque talent ait sa chance et que chaque fédération ait l'occasion d'optimiser son système de développement", explique Arsène Wenger, nommé directeur du développement du football à la FIFA et ancien manager d'Arsenal entre 1996 et 2018. "Au fil du temps, cela mènera à un paysage concurrentiel plus équilibré. Ce programme permettra d'analyser et de soutenir les fédérations, clubs et académies et ce afin de mettre en place des processus durables, une identification de talents à long terme et un programme de développement." Ce projet mondial, auquel 120 pays vont participer, débutera en avril de cette année. Au total, 360 académies (masculines et féminines) seront analysées sur place et 1560 en ligne. Double Pass fera alors un rapport d'analyse pour chacune d'entre elles avec des conclusions claires et des recommandations. Au terme de ces deux premières étapes viendra s'ajouter une phase de soutien dès 2021 dans laquelle des programmes de support technique sur mesure seront mis en œuvre pour les fédérations et les académies. Au total, quinze experts de l'entreprise belge seront impliqués dans le projet. (Belga)