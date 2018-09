L'épidémie de peste porcine s'étend en Chine

(Belga) Plus 38.000 porcs ont été abattus en Chine, ont rapporté dimanche les médias d'État, alors que le géant asiatique, premier producteur mondial de viande porcine, s'efforce de contenir une épidémie de peste porcine africaine inédite dans le pays.

Des foyers de peste porcine africaine ont été détectés dans cinq provinces chinoises, selon l'agence de presse gouvernementale Xinhua qui cite des statistiques issues du ministère de l'Agriculture. Pékin avait annoncé début août avoir détecté un foyer de cette fièvre hémorragique animale, pour la toute première fois sur son territoire, dans un élevage du Liaoning (nord-est). L'épidémie s'est depuis répandue dans le sud du pays, avec des cas de contamination parfois distants de plus de 1.000 km, suscitant de vives inquiétudes quant à la possible contamination des porcs dans le reste du pays. Alors que le virus continue de se propager, le porte-parole de ministère de l'Agriculture a déclaré à l'agence Xinhua que l'épidémie était "pour l'essentiel sous contrôle". Pékin a annoncé qu'un plan d'urgence avait été mis en place en août pour que des mesures de contrôle soient appliquées pour éviter la propagation du virus. La semaine dernière, l'Agence des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) avait déclaré que l'épidémie menaçait de s'étendre aux autres pays d'Asie. En mai dernier, la FAO avait également averti du risque de propagation de la maladie depuis la Russie. La peste porcine africaine présente en Afrique, en Russie et dans plusieurs pays d'Europe de l'est, est très difficile à maîtriser car il n'existe pas de vaccin efficace. Elle ne représente cependant aucun danger pour la santé humaine. Elle est transmise par contact direct entre porcs infectés, par des tiques, ou des animaux sauvages comme les sangliers ou phacochères, et mortelle à 100% pour les animaux touchés, ce qui inflige d'importantes pertes économiques aux élevages. Environ la moitié de la population porcine mondiale est élevée en Chine, pays qui consomme le plus de ce type de viande par habitant, selon la FAO.