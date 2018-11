L'ESA et l'entreprise Verhaert promeuvent l'innovation par la navigation spatiale

(Belga) L'Agence spatiale européenne (ESA) et l'entreprise Verhaert ont uni leurs forces pour promouvoir l'esprit d'entreprise et l'innovation par le spatial, ressort-il mercredi du lancement de "l'ESA Space Solutions Belgium" à Bruxelles. Il s'agit de "construire un pont entre le spatial et le non-spatial", a déclaré Sam Waes, de Verhaert.

L'initiative, qui peut également fournir un soutien financier, vise à stimuler l'entrepreneuriat, car c'est important pour l'innovation, estime Frank Salzgeber, de l'ESA. Plus spécifiquement, le programme veut rapprocher l'industrie spatiale belge d'entrepreneurs d'autres secteurs. Les technologies aérospatiales offrent en effet de nombreuses opportunités d'innovations dans la vie quotidienne. Comme l'amélioration du transport de marchandises par le chemin de fer grâce à la technologie spatiale, qui a entraîné une diminution du transport par route et donc de l'impact écologique. "Nous voulons soutenir les autres acteurs", précise Jacques Nijskens, responsable du service spatial de la Politique scientifique fédérale (Belspo). Cela peut aussi être dans l'autre sens: les technologies "du sol" au service de l'aérospatial. Les principaux axes du programme sont la technologie et le savoir-faire, l'incubation d'entreprises avec Imec-Istart en Flandre et Galaxia Space Innovation en Wallonie comme partenaires, ainsi que les applications commerciales avec le développement de nouveaux produits. (Belga)