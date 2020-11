L'Espagne approuve un prêt de 475 millions d'euros en faveur d'Air Europa

(Belga) Le gouvernement espagnol a approuvé un plan d'aide de 475 millions d'euros en faveur de la compagnie aérienne Air Europa, en difficultés, a-t-il annoncé mardi soir. Quelque 240 millions d'euros seront mis à disposition sous forme de prêt participatif et le reste sous forme de prêt ordinaire d'une durée de six ans, a expliqué la ministre des Finances Maria Jesus Montero.

C'est la première fois qu'un fonds créé pour les entreprises stratégiques durement touchées par la pandémie de coronavirus est utilisé, a déclaré la ministre. Cependant, la Commission européenne doit encore approuver ce prêt, d'après le journal La Vanguardia. Lors de la première vague de la pandémie, Air Europa avait déjà reçu 140 millions d'euros de l'État, rappelle en outre le journal El Pais. Mme Montero a déclaré que le gouvernement aurait désormais son mot à dire sur la vente de l'entreprise ou sur les alliances potentielles conclues. Cela pourrait avoir un impact sur l'accord conclu l'année dernière par la compagnie aérienne espagnole Iberia pour reprendre Air Europa pour 1 milliard d'euros. La maison-mère de British Airways, International Airlines Group (IAG), dont fait également partie Iberia, exigerait cependant une réduction substantielle du prix de la part du propriétaire d'Air Europa, la société holding Globalia, en raison de l'effondrement du trafic aérien causée par la pandémie de coronavirus, selon plusieurs médias. D'après La Vanguardia, cette prise de contrôle pourrait maintenant être plus probable grâce à l'opération de sauvetage du gouvernement. Avant la pandémie, la compagnie aérienne desservait 69 destinations en Europe, en Amérique du Nord et latine et en Afrique. Fin 2018, la compagnie disposait d'une flotte de 66 avions et transportait environ 11,8 millions de passagers. (Belga)