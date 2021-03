L'Etat britannique cède des actions de la banque NatWest pour 1,1 milliard de livres

L'Etat britannique a renoué avec la privatisation à petits pas de la banque NatWest, en réduisant sa participation via la vente pour 1,1 milliard de livres d'actions qui sont rachetées par le groupe lui-même.

L'opération porte sur près de 5% du capital soit 591 millions d'actions, selon des communiqués du gouvernement et de la banque vendredi.

La banque a décidé d'en garder une partie en auto-contrôle et d'en annuler la plus grande part, ce qui va légèrement réduire le nombre total ses actions.

Avec cette vente et compte tenu des annulations d'actions, l'Etat voit sa participation passer de 61,7% à 59,8% du capital de la banque, l'une des plus importantes du Royaume-Uni et qui s'appelait encore récemment RBS (Royal Bank of Scotland).

Le ministère des Finances estime qu'il s'agit d'une "étape importante" dans le désengagement prévu de longue date des pouvoirs publics.

La banque, autrefois tentaculaire et symbole des excès de la finance, a été sauvée de la faillite par l’État lors de la crise financière de 2008. Elle a entrepris depuis une cure d'amaigrissement spectaculaire et un recentrage sur la banque de détail et auprès des entreprises au Royaume-Uni, au prix d'années de pertes financières.

L'Etat n'a pas caché ces dernières années son souhait de vendre des actions, mais le faible niveau du titre en Bourse n'a pas rendu le processus facile.

L'opération annoncée vendredi a été réalisée, hors marché, au prix de 190,5 pence (soit 1,9 livre), très loin des 500 pence (5 livres) par action payés lors de la nationalisation qui a coûté au total 45 milliards de livres.

C'est la troisième fois que le gouvernement vend des actions de la banque, après août 2015 (pour 2,1 milliards) et juin 2018 (2,5 milliards).

La banque a vécu une année 2020 difficile en raison de la crise sanitaire, qui a fait bondir le risque d'impayés de crédits accordés à ses clients. Elle a subi une perte nette de 753 millions de livres, ce qui ne l'a pas empêché de vouloir renouer avec le versement d'un dividende.