L'explosion économique de la Chine en chiffres

Il y a 40 ans, la Chine s'ouvrait aux concepts capitalistes pour devenir une "économie socialiste de marché". Depuis, le pays connaît une croissance exponentielle dans tous les domaines.

En près de quatre décennies, le PIB chinois a été multiplié par 37, passant de 305 milliards de dollars en 1980 à 12.725 milliards de dollars en 2017. Le pays a affiché un taux de croissance moyen du Produit intérieur brut de plus de 10% par an sur la période.

La République populaire de Chine s'est hissée au premier rang du classement des pays exportateurs de biens et services avec un volume de 2.491 milliards de dollars en 2017. Les exportations pesaient seulement 21 milliards de dollars en 1980.

Le dynamisme de l'économie chinoise a par ailleurs attiré de plus en plus d'investisseurs. Les investissements en provenance de l'étranger, quasiment inexistants en 1980, pesaient 168 milliards de dollars en 2017.

Parallèlement à cette ouverture, la Chine a elle-même commencé à investir à l'étranger à partir des années 1980, jusqu'à dépenser 216 milliards de dollars hors de ses frontières en 2016.

Les Chinois sont beaucoup plus riches aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a quarante ans. La consommation des ménages chinois est 90 fois plus importante en 2016 (4.412 milliards de dollars) qu'elle ne l'était en 1980 (49 milliards de dollars). Le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile a explosé, atteignant 104 abonnements pour 100 habitants en 2017.

Ces richesses sont toutefois de plus en plus inégalement réparties. En 1980, les 1% les plus aisés détenaient 6,4% de la richesse nationale tandis que 26,7% des revenus étaient détenus par les 50% les plus pauvres. En 2015, la part des plus aisés s'établissait à 13,9% des richesses contre 14,8% pour les plus pauvres.

Autre effet secondaire de la phénoménale croissance chinoise: les émissions de CO2 ont été multipliées par 5 entre 1980 et 2014.

En termes démographiques, la Chine est aujourd'hui le pays le plus peuplé du monde, avec 1,3 milliard d'habitants décomptés en 2017. Le pays comptait 981 millions d'habitants en 1980 soit une augmentation de 319 millions de personnes en quarante ans. Et ce, malgré la politique de l'enfant unique instaurée elle aussi en 1979 et stoppée en 2015.

Depuis quarante ans, les Chinois vivent plus vieux. L'espérance de vie, hommes et femmes confondus, s'est largement améliorée, passant de 66 ans en 1979 à 76 ans en 2016. La part de la population illettrée a, elle, été divisée par cinq, passant de 22% en 1982 à 4% en 2010.