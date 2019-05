L'homme qui a escaladé la Tour Eiffel admis à l'infirmerie psychiatrique

L'homme qui a escaladé la Tour Eiffel lundi et y est resté agrippé plus de six heures a été entendu par des policiers mardi et admis à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (I3P), a appris l'AFP de source judiciaire.

Cet homme avait escaladé en début d'après-midi le monument, l'un des plus visités au monde, et était resté debout en appui sur les barreaux de la "Dame de fer" juste en-dessous du troisième et dernier étage jusqu'à la tombée de la nuit, avant d'être raisonné par les sapeurs-pompiers et "maîtrisé".

Une enquête a été ouverte pour "intrusion non autorisée dans l'enceinte d'un édifice culturel", selon la source judiciaire. Cette infraction est punie d'une contravention.

"Il s'agirait d'un homme de nationalité russe qui aurait des tendances suicidaires", a indiqué de son côté une source proche du dossier.

Environ 2.500 personnes venues visiter la Tour Eiffel ont dû être évacuées lundi après-midi.