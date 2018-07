L'Imec dévoile quelques tours de force technologiques au Premier ministre

(Belga) Le Premier ministre Charles Michel a visité lundi après-midi l'Institut de micro-électronique et composants (Imec), à Louvain. L'entreprise de pointe en nano-électronique a organisé plusieurs démonstrations de technologies numériques. L'attention s'est portée notamment sur les derniers développements d'application dans les domaines de la santé et de l'énergie.

Charles Michel (MR) a assisté à cinq démonstrations sur les développements les plus récents en termes d'intelligence artificielle et d'informatique neuromorphique. La visite s'est poursuivie avec la rencontre de la direction ainsi que du personnel du centre de recherche et d'innovations louvaniste. L'institut a fait la démonstration de son Chill Band, un bracelet qui peut contrôler et mesurer le niveau de stress via le pouls. Le développement de cellules solaires bifaciales, qui peuvent produire jusqu'à 25% d'énergie en plus que les cellules unifaciales, était aussi à l'ordre du jour. Les technologies de contrôle de la qualité de l'air intérieur ont en outre été abordées pour les bâtiments et les bureaux intelligents du futur. La visite s'est clôturée par un petit tour du côté de la célèbre cleanroom de l'Imec, un laboratoire hypermoderne. L'importance de l'institut louvaniste sur la scène européenne a été soulignée. Des opportunités de partenariats entre entreprises et organismes de recherche européens ont ainsi été avancées. Le centre inter-universitaire de micro-électronique a par ailleurs insisté sur l'importance, pour la Belgique, de la recherche et du développement ainsi que des programmes d'innovation.