L'immeuble squatté à Schaerbeek file sous le nez de Banimmo

(Belga) La vente à Banimmo et LIFE d'un immeuble de bureaux occupé par des demandeurs d'asile à Schaerbeek est tombée à l'eau, la Société du logement bruxelloise (SLRB) ayant exercé son droit de préemption, rapporte samedi De Tijd.

L'entreprise cotée Banimmo et le promoteur anversois LIFE avaient annoncé en septembre l'acquisition d'un immeuble de 13.000 m2 situé près de la gare du Nord auprès de l'investisseur allemand DEKA. Les acheteurs comptaient y installer un complexe de logements partagés pour jeunes actifs. Il n'en sera rien. Le notaire du vendeur aurait dans un premier temps oublié d'informer la SLRB quant à son droit de préemption, qui a finalement été exercé quelques jours avant la signature de l'acte. La transaction s'élève à huit millions d'euros. La pilule est dure à avaler pour les candidats acquéreurs, qui avaient conclu un accord avec la Région. En échange d'une exonération de précompte immobilier, le complexe devait être mis à disposition pendant deux ans pour l'accueil de réfugiés ukrainiens. Ce pourquoi la Région avait entamé des travaux de rénovation. Fin octobre, l'immeuble avait été occupé par des demandeurs d'asile pour lesquels le gouvernement fédéral n'avait pas été en mesure de fournir un hébergement, accueillant jusqu'à 800 personnes. Les travaux ont été interrompus en raison de l'occupation et les sanitaires sont entre-temps quasiment inutilisables. Un juge a par ailleurs décidé que les demandeurs d'asile - principalement afghans et burundais - devraient quitter les lieux pour le 19 décembre. (Belga)