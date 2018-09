L'inflation française ralentit légèrement sur un an en septembre

Les prix à la consommation ont légèrement ralenti sur un an, passant à +2,2% en septembre (contre +2,3% en août), en raison notamment du recul des produits manufacturés, selon les chiffres provisoires publiés vendredi par l'Insee.

"Cette légère baisse de l'inflation résulterait, d'une part, d'un ralentissement des prix des services et de l'énergie et, d'autre part, d'un recul un peu plus marqué de ceux des produits manufacturés", a détaillé l'institut statistique.

Sur un mois, les prix à la consommation se sont repliés de 0,2% en septembre après une croissance de 0,5% en août. L'Insee invoque un recul saisonnier "des prix des services liés au tourisme".

Dans le détail, sur le mois, les prix de l'énergie ont augmenté en septembre, après avoir été stables en août.

Les produits manufacturés ont connu une hausse après la fin des soldes d'été et les produits alimentaires sont pour leur part "plus dynamiques que le mois précédent".

L'indice des prix harmonisé (IPCH), utilisé pour les comparaisons au sein de l'Union européenne, a ralenti légèrement 2,6%.